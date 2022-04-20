Ксения Волкова — трансформационный коуч c международной сертификацией ICTA.
Трансформационный Коуч-Практик ICTA
Трансформационный коучинг – это работа с клиентами, на всех уровнях, которые описал Роберт Дилтс (окружение, поведение, способности, убеждения, ценности, идентичность и миссия), работа — направленная на качественные изменения личности.
Задача трансформационного Коуча — НЕ заставить вас мыслить по-другому, НЕ убедить в чем-либо, НЕ навязать свое субъективное мнение, а направить Вас по правильному, именно Вашему, пути при помощи проверенных методик и практик.