Перейдите на новый уровень бизнеса и жизни через личную трансформацию

Ксения Волкова — трансформационный коуч c международной сертификацией ICTA.

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Перейдите на новый уровень бизнеса и жизни через личную трансформацию

Ксения Волкова — трансформационный коуч c международной сертификацией ICTA

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Трансформационный коучинг – это:

  • Глубокая внутренняя работа, позволяющая решить проблемы, которые не давали покоя долгое время
  • Возможность достичь свои самые важные жизненные и финансовые цели
  • Обретение внутренней свободы за счет освобождения от ограничивающих убеждений, страхов, улучшения эмоционального состояния

Обо мне

Меня зовут Ксения Волкова.

Я сертифицированный трансформационный коуч, член ICTA (International Coach & Trainer Association) — Международная ассоциация коучей и тренеров.

Основатель женского журнала о саморазвитии Vesna Woman.

Регулярно прохожу личную терапию, супервизию и повышаю квалификацию, чтобы давать клиентам максимальный результат.

Более 10 лет занимаюсь саморазвитием и изучаю психологию. 

Образование

  • ВУЗ факультет «Менеджмент организации» 2007-2012 гг.
  • Master Kit – инструменты работы с подсознанием (Super Ego), 2016 г.
  • «Лучший год моей жизни», годовая трансформационная программа (Е.Бабанова), 2017 г.
  • «Пейнхантинг Дуэт» (Euphoria), 2019 г.
  • Годовая программа «Виртуальный коучинг» (Parabellum Academy), 2019–2020 гг
  • Линейное планирование (Saint Martin Business School), 2020 г.
  • Полный курс обучения по профессиональной программе ICTA «Трансформационный коучинг» (Вектор Роста), 2020-2021 гг. Получила квалификацию «Трансформационный Коуч-практик».
  • Пустой мозг (Д. Богданов), 2021 г.
Ксения Волкова - трансформационный коуч
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Варианты нашей с Вами работы

Встречи проходят онлайн

Диагностическая коуч-сессия
До 60 минут
1000 ₽Подойдет тем, кто хочет сформулировать запрос, и понять, что мешает прийти к цели

Выясним, в какую точку вы хотите прийти, сделаем диагностику вашей текущей ситуации, найдем настоящую причину отсутствия желаемого результата. По желанию вы сможете записаться в личный коучинг

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4 коуч-сессии
До 60 минут каждая
15 000 ₽Подойдет тем, кто хочет начать серьезную работу над собой и получить первые результаты

4 трансформационных коуч-сессий — это месяц работы, по 1 встрече в неделю. За это время Вы сможете разобраться с одним или несколькими легкими вопросами и улучшить эмоциональное состояние

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12 коуч-сессий
До 60 минут каждая
40 000 ₽Подойдет для тех, кто хочет получить устойчивые результаты в жизни и финансах

Работаем с Вами 3 месяца, по 1 коуч-сессии в неделю. В результате, Вы запускаете процесс трансформации личности в одной из областей жизни, начинаете по-другому смотреть на мир и достигаете поставленных, в рамках коучинга, целей

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В рамках трансформационного коучинга мы с Вами:

  • ставим цели;
  • разрабатываем практический план по достижению поставленных целей;
  • выявляем Ваши глубинные жизненные ценности;
  • проводим процесс согласования целей с глубинными ценностями и миссией;
  • гармонизируем конфликтующие ценности и сферы жизни;
  • проводим поиск и трансформацию бессознательных убеждений и решений, создающих внешние препятствия в Вашей жизни;
  • активируем ресурсы бессознательного;
  • усиливаем связь с высшим-Я.
Трансформационный коучинг

Что Вы получите в результате?

Если решитесь остановиться ненадолго и почувствовать, что с Вами сейчас происходит, и прийти на среднесрочную и долгосрочную работу со мной:

От хаоса в голове перейдете к ясному пониманию, куда двигаться дальше

Легко и без внутренних конфликтов достигните поставленные цели

Методы работы

В своей работе использую различные инструменты из:

  • Классического коучинга (постановка целей);
  • НЛП (закрепление навыков, работа с внутренними конфликтами и отношениями);
  • Гештальта (помощь в чувствовании себя, своих возможности, ресурсов, желаний);
  • Недирективной психотерапии Роджерса (не давать советы);
  • Трансактного анализа (выявление унаследованных паттернов и стратегий поведения и их изменения);
  • Генеративного коучинга (создание ресурсного состояния);
  • Эриксоновского гипноза (направление сознания в сторону позитивных изменений);
  • Экзистенциального (поиск мотивации и ответа на вопрос «зачем я живу?»);
  • И трансперсонального подхода (исследование вашего «Высшего я»).
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Как проходит работа на коуч-сессиях?

01

Ставим цель

На первых 1+ встречах мы выясняем ваш основной запрос и ставим цель

02

Приступаем к работе

Как только цель поставлена, мы приступаем к работе с ней через ваше внутреннее

03

Отвечаю на вопросы

После окончания основной работы вы задаете вопросы, если они появляются

04

Домашнее задание

Я даю одну из трансформационных практик, которая усилит результат после проведения коуч-сессии (выполняется по желанию)

05

Следующая встреча

Следующая встреча начинается с обсуждения, что с вами происходило в течение недели, получилось или нет выполнить практику и намеченные шаги

06

Мини-цель

Затем мы ставим мини-цель (ведущую к ранее поставленной цели) на встречу и приступаем к работе с ней через ваше внутреннее.

Отзывы клиентов

*все личные данные скрыты в рамках защиты конфиденциальности моих клиентов

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Результаты клиентов

*все личные данные скрыты в рамках защиты конфиденциальности моих клиентов

Кейс: повысился доход, стали приходить благодарные клиенты

Кейс: купила квартиру мечты легко и в потоке, стала более энергичной, свечусь...

Кейс: как перейти от нелюбимой работы в найме к онлайн работе на...

Международный сертификат трансформационного коучинга ICTA
Подтверждение квалификации

Трансформационный Коуч-Практик ICTA

Трансформационный коучинг – это работа с клиентами, на всех уровнях, которые описал Роберт Дилтс (окружение, поведение, способности, убеждения, ценности, идентичность и миссия), работа — направленная на качественные изменения личности.

Задача трансформационного Коуча — НЕ заставить вас мыслить по-другому, НЕ убедить в чем-либо, НЕ навязать свое субъективное мнение, а направить Вас по правильному, именно Вашему, пути при помощи проверенных методик и практик.

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3 основных принципа, которых я придерживаюсь в работе

01

Не веду вас, а иду следом за вами

Не говорю, что делать, не даю непрошенные советы, не делаю выбор за вас. Я помогаю Вам справиться с установками, которые мешают двигаться дальше

02

Бережное отношение с Вашим сознанием

Я не иду на все ради результата.  Можно замотивировать человека и дать кратковременный эффект, после которого последует откат. Я предпочитаю давать клиентам длительный результат без «переделки» личности

03

Полная конфиденциальность

Наша с Вами работа не выйдет за рамки коуч-сессий. Размещение отзывов и результатов работы строго с Вашего разрешения и с полным сокрытием личных данных

Вопрос-ответ

Глубокая личностная трансформация — это длительный процесс, для которого обычно требуется не менее 3-6 месяцев.

У каждого человека свой набор убеждений, индивидуально накопленный прошлый опыт, и мы не можем предугадать, сколько нужно встреч именно вам.

Здесь действует правило: чем дольше мы занимаемся решением своего вопроса, тем больше вероятности, что мы его все-таки решим.

Трансформационный коучинг имеет накопительный эффект. То есть, чем дольше вы работаете с собой, тем больше внутренних трансформаций у вас происходит, которые в свою очередь трансформируют вашу реальность.

Кроме того, эффект от коучинга будет «распаковываться» еще какое-то время после работы. У некоторых людей это может происходить даже на протяжении года.

Если вы уже понимаете, что наше взаимодействие вам подходит, то можете выбирать самый большой пакет, так как он не только выгоднее по цене, но и так будет больше вероятности, что вы не поддадитесь сопротивлению и будете регулярно работать над собой. А это обеспечит вам постоянный плавный рост.

Ответственность за результат делится 50 на 50. Так как, если вы ничего не будете делать, то не сможете получить желаемый результат от коучинга. Это совместная работа.

Что я могу гарантировать:

— конфиденциальность.

— что я буду использовать все свои навыки и компетенции, чтобы вы прошли свои трансформации.

В чем ваша ответственность:

  • Приходить вовремя, обеспечить себе уединение и стабильный интернет.
  • Не пропускать встречи.
  • Действовать между встречами.

Для каждого это индивидуально, ведь у каждого человека свой бэкграунд.

Кто-то приходит с четким пониманием, чего хочет, и мы сразу приступаем к работе.

С кем-то выясняем запрос несколько сессий и только после постановки четкой цели начинаем работать над ней.

Кто-то приносит на коуч-сессии сразу все свои проблемы и цели, и тогда мы сначала все «разбираем по полочкам» (на это уходит от одной до нескольких сессий), затем ставим конкретную цель и потом начинаем работу над ней.

Не знаете, подойдет ли Вам методика работы?

Мы с Вами можем начать работу с диагностической коуч-сессии. Как минимум, Вы поймете, что в действительности не даёт Вам расти, и над какими установками следует поработать

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Ксения Волкова

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