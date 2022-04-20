Глубокая личностная трансформация — это длительный процесс, для которого обычно требуется не менее 3-6 месяцев.

У каждого человека свой набор убеждений, индивидуально накопленный прошлый опыт, и мы не можем предугадать, сколько нужно встреч именно вам.

Здесь действует правило: чем дольше мы занимаемся решением своего вопроса, тем больше вероятности, что мы его все-таки решим.

Трансформационный коучинг имеет накопительный эффект. То есть, чем дольше вы работаете с собой, тем больше внутренних трансформаций у вас происходит, которые в свою очередь трансформируют вашу реальность.

Кроме того, эффект от коучинга будет «распаковываться» еще какое-то время после работы. У некоторых людей это может происходить даже на протяжении года.

Если вы уже понимаете, что наше взаимодействие вам подходит, то можете выбирать самый большой пакет, так как он не только выгоднее по цене, но и так будет больше вероятности, что вы не поддадитесь сопротивлению и будете регулярно работать над собой. А это обеспечит вам постоянный плавный рост.